РУСАДА взяло 820 допинг-проб за август, несмотря на эпидемиологическую ситуацию

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в августе взяло на проверку 820 проб, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.

— Объективные эпидемиологические особенности внесли коррективы эпидемической безопасности и в каждодневные процессы РУСАДА, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы агентства. — Несомненным достижением инспекторов допинг-контроля, а также всего коллектива агентства является то, что в августе, несмотря на все сложности, было отобрано 820 проб.

РУСАДА возобновило тестирование 16 июня после 2,5-месячной паузы из-за пандемии коронавируса.