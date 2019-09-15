РУСАДА выявило за восемь месяцев более 160 нарушений антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по август 2019 года выявило 161 случай возможного нарушения антидопинговых правил, информирует ТАСС. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Согласно представленным данным, за первые восемь месяцев 2019 года РУСАДА выявило больше случаев нарушений спортсменами антидопинговых правил, чем за весь 2018 год (161 против 146). В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможного нарушения.

По словам Пахноцкой, в августе сотрудниками агентства было выявлено 10 случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в июле — 49.