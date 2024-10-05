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РУСАДА выявило 65 возможных нарушений антидопинговых правил с начала года

Руслан Минаев
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 65 возможных нарушений антидопинговых правил с начала года.

«Всего за девять месяцев было выявлено 65 нарушений (в феврале и январе по 4, в марте — 7, в апреле — 4, в мае — 6, в июне — 14, в июле — 13, в августе — 7, в сентябре — 6)», — цитирует ТАСС пресс-службу РУСАДА.

С января по декабрь 2023 года было выявлено 150 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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