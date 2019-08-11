РУСАДА выявило 201 нарушение правил доступности для тестирования в 2019 году

РУСАДА за первые семь месяцев 2019 года выявило 201 нарушение спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора организации Маргариту Пахноцкую. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени.

- С января по июль включительно нашими сотрудниками было выявлено 201 нарушение правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая. - В 143 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 58 - о непредоставлении информации о местонахождении.