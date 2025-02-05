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РУСАДА выявило 2 случая возможных нарушений правил в январе 2025 года

Сергей Ярошенко
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что в январе выявило два случая возможных нарушений антидопинговых правил.

«В январе 2025 года РУСАДА выявлено два случая возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит слова агенства ТАСС.

В январе 2024 года было зафиксировано четыре случая, за весь прошлый год — 102.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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