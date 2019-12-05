РУСАДА выявило 179 допинговых нарушений в 2019 году

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что с января по ноябрь 2019 года было выявлено 179 случаев нарушения антидопинговых правил, информирует ТАСС. Это больше, чем за весь 2018 год, когда было выявлено 146 нарушений.

По словам Пахноцкой, в ноябре сотрудниками агентства было выявлено шесть случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в октябре — 8, в сентябре — 4, в августе — 10, в июле — 49.