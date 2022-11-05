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РУСАДА выявило 101 случай возможных нарушений антидопинговых правил в 2022 году

Алина Савинова
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что в течение девяти месяцев 2022 года был выявлен 101 случай возможного нарушения антидопинговых правил.

«С января по октябрь 2022 года РУСАДА выявило 101 случай возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова пресс-службы организации.

По информации источника, в пробах атлетов чаще всего обнаруживаются анаболические стероиды, мельдоний, диуретики и маскирующие агентства.

Ранее стало известно, что РУСАДА взяло почти 10 тысяч допинг-проб с начала года.

Источник: https://tass.ru/sport/16253249
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РУСАДА взяло почти 10 тысяч допинг-проб с начала года
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