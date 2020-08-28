РУСАДА временно возглавит Буханов

Обязанности генерального директора РУСАДА после отставки Юрия Гануса на временной основе будет исполнять юрист организации Михаил Буханов.

— Решение об отстранении Гануса было принято исключительно на основе выявленных нарушений административно-хозяйственной деятельности, ответственность за которые, согласно уставу, несет генеральный директор, — подчеркнул глава ОКР Станислав Поздняков. — Исполняющим обязанности генерального директора назначен действующий юрист РУСАДА Михаил Буханов. Это сделано, чтобы обеспечить непрерывность операционной деятельности, которая ни у кого нареканий не вызывает. А также для того, чтобы исправить нарушения, допущенные прежним руководством.

Ганус был отправлен в отставку решением общего собрания учредителей организации 28 августа. Пост генерального директора РУСАДА он занимал с сентября 2017 года. (Антон Бабошин)