РУСАДА возобновит тестирование в третьей декаде мая

РУСАДА снова начнет проводить тестирование спортсменов начиная с третьей декады мая. Об этом на пресс-конференции рассказал глава организации Юрий Ганус.

— Одно из главных событий в нашей работе — РУСАДА восстанавливает тестирование спортсменов с третьей декады мая, — сказал Ганус. — На протяжении апреля мы вели проработку вопроса. И хочу отметить, что мы выполняли всю работу национального антидопингового агенства за исключением тестирования.

Напомним, что РУСАДА прекратило забор проб в начале апреля в связи с пандемией коронавируса. (Дмитрий Гирин)