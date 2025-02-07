РУСАДА в январе выявило 25 нарушений правил доступности для допинг-тестирования

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в январе зафиксировали 25 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.

«В январе было зафиксировано 25 случаев нарушений правил доступности», — сказали ТАСС в агентстве.

В 2024 году РУСАДА зафиксировало 282 случая нарушений правил доступности, в 2023-м — 242, в 2022-м — 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.