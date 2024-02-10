РУСАДА в январе одобрило пять запросов на использование запрещенных лекарств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе получило от спортсменов девять запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения, сообщает ТАСС.

По данным источника, пять запросов атлетов были одобрены.

В 2023 году в РУСАДА поступило 117 запросов на оформление терапевтического использования, 69 запросов было одобрено, в 2022-м — 78 и 40 запросов.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).