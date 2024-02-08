РУСАДА в январе 2024 года взяло у спортсменов 970 допинг-проб

Стало известно, сколько проб взято у спортсменов инспекторами допинг-контроля РУСАДА в первом месяце этого года.

«В январе Российским антидопинговым агентством было отобрано 970 проб», — приводит ТАСС слова представительницы агентства.

За 12 месяцев 2023 года Российское антидопинговое агентство взяло 11 091 пробу, в 2022-м — 11 053. Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова ранее отмечала, что план по отбору допинг-проб за прошлый год выполнен.

В конце марта 2022-го РУСАДА подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).