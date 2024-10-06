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РУСАДА в сентябре выявило снижение нарушений правил доступности для допинг-тестирования

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре зафиксировало 27 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.

В августе таких эпизодов было выявлено 42.

В январе РУСАДА выявило 32 подобных нарушения, в феврале — 15, в марте — 9, в апреле — 24, в мае — 19, в июне — 22, в июле — 31. За 12 месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 242 подобных нарушения, в 2022-м — 375.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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