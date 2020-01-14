РУСАДА в прошлом году перевыполнило план по количеству взятых у спортсменов допинг-проб

РУСАДА в 2019 году провело 9743 тестирования и взяло у спортсменов 11316 допинг-проб, сообщает ТАСС. Отмечается, что агенство перевыполнило взятые на себя обязательства.

В 2019 году планировалось взять 11 тысяч допинг-проб, в 2020-м — 13 тысяч. В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований и взято 9540 проб, хотя планировалось взять 9 тысяч.