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РУСАДА в прошлом году перевыполнило план по количеству взятых у спортсменов допинг-проб

14:00

РУСАДА в 2019 году провело 9743 тестирования и взяло у спортсменов 11316 допинг-проб, сообщает ТАСС. Отмечается, что агенство перевыполнило взятые на себя обязательства.

В 2019 году планировалось взять 11 тысяч допинг-проб, в 2020-м — 13 тысяч. В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований и взято 9540 проб, хотя планировалось взять 9 тысяч.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7515989

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