РУСАДА в октябре выявило 12 возможных нарушений антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 12 случаев возможных нарушений антидопинговых правил в октябре, сообщает ТАСС.

Всего с начала 2025 года было выявлено 69 подобных случаев. За прошлый год агентство выявило 102 случая нарушений антидопинговых правил.

По словам генерального директора агенства Вероники Логиновой, чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.