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РУСАДА в ноябре выявило рекордное количество нарушений антидопинговых правил в 2024 году

Камила Абдурахманова
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре выявило 20 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

«В ноябре 2024 года РУСАДА выявлено 20 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — сообщили в пресс-службе РУСАДА ТАСС.

Всего за 11 месяцев было выявлено 87 нарушений. С января по декабрь 2023 года было выявлено 150 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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