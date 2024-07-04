РУСАДА в мае не проверило на допинг ни одного российского фигуриста

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае 2024 года не тестировало отечественных фигуристов на допинг, сообщает ТАСС.

При этом с января по апрель РУСАДА проверило на допинг 59 фигуристов.

Ранее в РУСАДА сообщили о снижении количества запросов на использование запрещенных лекарств в июне этого года.

Всего с начала 2024 года российское агентство собрало уже 5062 теста. За 12 месяцев 2023 года РУСАДА взяло 11 091 пробу, в 2022-м — 11 053.