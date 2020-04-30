РУСАДА в конце мая вернется к тестированию спортсменов

РУСАДА планирует в конце мая начать тестирование спортсменов единичными бригадами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя гендиректора организации Маргариту Пахноцкую. Ранее агентство приостановило тестирование из-за пандемии коронавируса.

— У нас есть план на май, очень точечный. Это будут не тесты ради тестов, а тестирование спортсменов, которые претендуют на участие в Олимпийских играх, так что это обоюдный интерес, — цитирует «РИА Новости» Пахноцкую. — Мы будем проводить такое тестирование в регионах, где у нас есть свои аккредитованные инспекторы допинг-контроля и спортсмены из пула или спортсмены, по которым мы имеем дополнительную информацию. Модификация по безопасности значительно изменилась, мы заказывали костюмы специального уровня защиты, есть очки, маски, перчатки, дезинфицирующие салфетки с расчетом не только на спортсмена, но и на его семью, вдруг он не один живет.

Прежде чем мы введем эти единичные бригады, они будут протестированы на COVID-19. Условия будут строгие. И в конце мая, в 20-х числах, вне зависимости от того, будут спортсмены централизованно тренироваться или нет, мы запустим такое точечное тестирование единичными бригадами.