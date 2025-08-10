РУСАДА в июле зафиксировало снижение числа запросов на использование атлетами запрещенных лекарств

РУСАДА в июле было получено 10 запросов от спортсменов на оформление терапевтического использования запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что РУСАДА одобрило 13 запросов из ранее поданных.

В январе РУСАДА получило 17 запросов и одобрило 8, в феврале — 13 и 14, в марте — 24 и 13, в апреле — 16 и 9, в мае — 13 и 14, в июне — 16 и 8 соответственно.

В прошлом году в РУСАДА всего поступил 141 запрос на терапевтическое использование запрещенных лекарств.