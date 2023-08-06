РУСАДА в июле зафиксировало 23 случая нарушения правил доступности для допинг-тестирования

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) отметили увеличение количества нарушений правил доступности для допинг-тестирования в июле этого года, сообщает ТАСС.

В июле было зафиксировано 23 подобных случая, тогда как ранее максимальным числом за месяц было 20 нарушений в мае.

В случае трех нарушений правил доступности атлеты могут быть отстранены от соревнований и дисквалифицированы.