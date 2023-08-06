Допинг
Новости
Статьи
Игры
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 13:01

РУСАДА в июле зафиксировало 23 случая нарушения правил доступности для допинг-тестирования

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) отметили увеличение количества нарушений правил доступности для допинг-тестирования в июле этого года, сообщает ТАСС.

В июле было зафиксировано 23 подобных случая, тогда как ранее максимальным числом за месяц было 20 нарушений в мае.

В случае трех нарушений правил доступности атлеты могут быть отстранены от соревнований и дисквалифицированы.

Источник: ТАСС
РУСАДА
0
Читайте также
Самсонова победила украинку Костюк и вышла в полуфинал в Вашингтоне
Составлен словарь выражений спортсменов и тренеров в фигурном катании
ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Директор Лады Дэнс рассказал о тяжелом состоянии певицы после ДТП
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РУСАДА выявило 99 нарушений антидопинговых правил с начала 2023 года
Новости
RSS RSS
Все новости