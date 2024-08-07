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РУСАДА в июле выявило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования

Ана Горшкова
Корреспондент
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Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в июле 2024 года зафиксировали 31 случай нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТАСС.

По данным источника, в июне было 22 таких случая.

В январе РУСАДА выявило 32 подобных нарушения, в феврале — 15, в марте — 9, в апреле — 24, в мае — 19. За 12 месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 242 подобных нарушения, в 2022-м — 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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