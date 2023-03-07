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РУСАДА в феврале зафиксировало в 2,5 раза больше нарушений антидопинговых правил, чем в январе

Алина Савинова
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 25 случаев возможных нарушений антидопинговых правил за февраль 2023 года.

«В феврале 2023 года РУСАДА выявлено 25 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы организации.

Ранее сообщалось, что в первом месяце этого года РУСАДА зафиксировало 10 подобных случаев.

За 2022 год РУСАДА выявило135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Всего с января по декабрь прошлого года российской организацией было отобрано 11 053 пробы.

Источник: https://tass.ru/sport/17210245
РУСАДА
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