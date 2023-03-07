РУСАДА в феврале одобрило три запроса на терапевтическое использование атлетами запрещенных лекарств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале одобрило трем спортсменам запросы на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«В феврале в РУСАДА поступило восемь запросов на оформление терапевтического использования, три запроса были одобрены», — приводит ТАСС слова представительницы пресс-службы организации.

В первом месяце 2023 года в РУСАДА поступило шесть запросов на оформление TUE, все из которых были одобрены.

С января по декабрь 2022-го в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление TUE, 40 запросов было одобрено.