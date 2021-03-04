РУСАДА в феврале не выявило ни одного нарушения антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выявило ни одного случая нарушений антидопинговых правил в феврале, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

«В феврале не было выявлено возможных нарушений антидопинговых правил», — сказала представитель пресс-службы.

В январе РУСАДА открыло четыре дела о возможных нарушениях антидопинговых правил.

За 12 месяцев 2020 года Российское антидопинговое агентство выявило 108 возможных нарушений. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть обнародованы только после окончания расследования.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, а в 2018-м — 146.

В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.