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Сегодня, 21:20

РУСАДА в августе взяло рекордное в 2024 году количество допинг-проб

Алина Савинова
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Инспекторы допинг-контроля РУСАДА в августе взяли у спортсменов 1 122 допинг-пробы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

РУСАДА установило рекорд года по этому показателю. Всего с начала января агентством было собрано 8190 проб (1122 — в августе, 1071 — в июле, 935 — в июне, 1034 — в мае, 1029 — в апреле, 990 — в марте, 1039 — в феврале, 970 — в январе).

В 2023 году Российское антидопинговое агентство взяло 11 091 пробу.

Ранее в организации заявили, что займутся организацией допинг-контроля на зимних Российско-китайских играх, которые пройдут в январе 2025 года в Южно-Сахалинске.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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