10 мая, 08:58

РУСАДА в апреле зафиксировало снижение запросов на использование запрещенных лекарств

Сергей Разин
корреспондент

РУСАДА в апреле 2025 года получило от спортсменов 16 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

При этом 9 запросов из ранее поданных были одобрены. В январе количество запросов составило 17, в феврале — 13, в марте — 24.

За 2024 год в РУСАДА поступил 141 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения.

Источник: ТАСС
РУСАДА
