РУСАДА в 2025 году получило 137 запросов на употребление запрещенных лекарств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре 2025 года получило от спортсменов 14 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«В сентябре в РУСАДА поступило 14 запросов на оформление терапевтического использования, 10 из ранее поданных были одобрены», — приводит ТАСС слова пресс-службы РУСАДА.

Всего за девять месяцев 2025 года РУСАДА получило 137 запросов, одобрило — 96.

В 2024 году в РУСАДА поступил 141 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения, в 2023-м — 117, в 2022-м — 78.