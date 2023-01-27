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27 января, 10:11

РУСАДА в 2022 году одобрило 40 запросов на использование спортсменами запрещенных лекарств

Виктория Кравченко
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78 спортсменов с января по декабрь 2022 года подали РУСАДА запросы на использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения, в 40 случаях организация пошла навстречу атлетам.

«С января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования, 40 запросов было одобрено», — сказала собеседница ТАСС.

Если запрос одобрен, то разрешается использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Источник: https://tass.ru/sport/16898609
РУСАДА
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