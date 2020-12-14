РУСАДА в 2020 году получило 60 запросов на использование ТИ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре 2020 года получило 9 запросов на использование терапевтических исключений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

В пресс-службе проинформировали, что в октябре запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов было восемь, а в сентябре — также девять.

Всего за 11 месяцев 2020 года в РУСАДА поступило 60 запросов. В 2019 году их было 104, в 2018-м — 101. Напомним, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году был отменен ряд крупных стартов.