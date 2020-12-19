РУСАДА в 2019 году заняло пятое место по количеству проведенных тестов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало годовой отчет. В 2019 году российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело 9516 допинг-тестирований, из которых 0,9 процента выявили положительный результат.

По общему количеству проведенных тестирований РУСАДА заняло 5-е место среди антидопинговых организаций. На первом месте — германское антидопинговое агентство (15 789, 0,3 процента положительных), на втором — американское антидопинговое агентство (11 213, 1,7 процента), на третьем — британское антидопинговое агентство (10 939, 0,4 процента), а на четвертом — китайское антидопинговое агентство (9936, 0,1 процента).