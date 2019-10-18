РУСАДА в 2019 году проверило на допинг 791 легкоатлета

РУСАДА в период с января по сентябрь 2019 года чаще всего проверяло на допинг легкоатлетов, сообщает ТАСС. За девять месяцев был протестирован 791 представитель легкой атлетики.

Второе место по проверкам заняли тяжелоатлеты — 231. Также были проверены 155 пловцов, 154 лыжника и 100 биатлонистов.

В сентябре число протестированных на допинг российских легкоатлетов увеличилось на 25 человек.

Представители легкой атлетики лидируют по числу индивидуальных тестирований. По десять раз были проверены на допинг бегуны Александра Гуляева, Анастасия Шукшина и Сергей Дубровский, по девять — бегуны Владимир Никитин и Валентин Смирнов, а также ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев.