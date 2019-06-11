РУСАДА в 2019 году получило 58 запросов на терапевтические исключения

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что за 2019 год было получено 58 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и/или методов (ТИ).

– С января по май включительно к нам поступило 58 запросов на терапевтическое использование, – цитирует Пахноцкую ТАСС. – 38 запросов переданы в комитет по терапевтическому использованию запрещенных субстанций. Одобрено к настоящему времени 19 запросов, отклонено – 13.

Также сообщается, что за за первые пять месяцев 2019 года РУСАДА провело 4906 тестирований, взяв у российских спортсменов 5827 допинг-проб.