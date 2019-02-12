РУСАДА в 2018 году взяло около 100 проб у американских атлетов

РУСАДА в 2018 году выполнило около 100 миссий по заказу американской стороны, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Юрия Гануса. Агентство получило разрешение на сбор допинг-проб в середине 2017 года, еще до восстановления в правах. К полноценной деятельности РУСАДА смогло вернуться в сентябре прошлого года.

- В прошлом году для американцев мы выполнили 100 миссий, они сами их заказывали, - цитирует ТАСС Гануса. - Это означает, что мы тестировали американских спортсменов в России, которые приезжали к нам на соревнования.

Получается, что американцы доверяют РУСАДА. Мы брали все анализы, которые они заказывали.