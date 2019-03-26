18:29 | Допинг

РУСАДА в 2018 году выявило 266 случаев нарушения правил доступности

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РУСАДА выявило 266 случав нарушения правил доступности в 2018 году, сообщает ТАСС. Всего было выявлено 349 случаев возможного нарушения антидопинговых правил в связи с пропуском допинг-тестов или непредоставлением информации о местонахождении. В результате 83 из них не были признаны нарушениями.

В настоящее время Международный союз биатлонистов проводит расследование по делу россиянки Маргариты Васильевой. Ей грозит дисквалификация сроком до двух лет из-за пропуска трех допинг-тестов.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6259656

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