РУСАДА в 2018 году выявило 146 случаев возможных нарушений антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 146 случаев возможных нарушений антидопинговых правил в 2018 году, по которым проводилась обработка результатов, сообщается в годовом отчете, данные из которого приводит "РИА Новости".

В 2017 году выявлено 59 нарушений антидопинговых правил, в 2018 году – 146. Из них 23 приходятся на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), 30 – на Федерацию пауэрлифтинга России (ФПР), 22 – на Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР).

Отдел по обработке результатов поставил своей целью вести всесторонне, непредвзято, беспристрастно, справедливо и максимально прозрачно с полным соблюдением прав спортсмена обработку дел о возможных нарушениях антидопинговых правил и правил доступности спортсменов для тестирования.

Спортсмены и иные лица, обвиняемые в нарушении антидопинговых правил, а также федерации были уведомлены об этих случаях. На данный момент продолжается обработка результатов, а по ряду дел осуществляется тесное сотрудничество с отделом расследований.