РУСАДА стало участником расширенного заседания ВАДА, правительств и национальных агентств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло участие в расширенном заседании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), представителей правительств и национальных антидопинговых агентств, которое прошло в воскресенье в польском Катовице, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

Заседание, которое прошло в Катовице накануне исполкома ВАДА, было посвящено роли правительств в поддержке Всемирного антидопингового агентства при внедрении и реализации нового Антидопингового кодекса. Генеральный директор Юрий Ганус и заместитель генерального директора Маргарита Пахноцкая приняли участие в расширенном заседании представителей правительств в ВАДА — OneVoice.

По словам представителя пресс-службы РУСАДА, Ганус в своем выступлении поднял вопрос поддержания независимости национальных антидопинговых агентств для реализации и сохранения национальных интересов, среди которых защита чистого спорта в стране.

Пахноцкая, в свою очередь, выступила с темой развития международного и национального законодательства для защиты осведомителей, сообщающих о нарушениях правил в сфере спорта и антидопинга. Также заместитель генерального директора затронула тему налаживания продуктивного диалога между правительствами, международными федерациями и национальными антидопинговыми организациями в рамках ведения расследований нарушений антидопинговых правил.