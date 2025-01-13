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Сегодня, 16:42

РУСАДА сообщило о росте числа запросов на использование запрещенных лекарств

Камила Абдурахманова
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в декабре получило от спортсменов 7 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«В декабре в РУСАДА поступило 7 запросов на оформление терапевтического использования, 11 запросов из ранее поданных были одобрены», — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

В 2024 году в РУСАДА поступило на 20% больше запросов, чем в предыдущем году — всего 141 запрос. Для сравнения: с января по декабрь 2023 года в РУСАДА было 117 запросов на оформление терапевтического использования, а в 2022-м — 78.

Если запрос одобрен, спортсмен получает разрешение использовать для лечения лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством. Это разрешение действительно в течение определенного времени и предоставляется по медицинским показаниям.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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