РУСАДА сообщило о росте числа запросов на использование запрещенных лекарств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в декабре получило от спортсменов 7 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«В декабре в РУСАДА поступило 7 запросов на оформление терапевтического использования, 11 запросов из ранее поданных были одобрены», — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

В 2024 году в РУСАДА поступило на 20% больше запросов, чем в предыдущем году — всего 141 запрос. Для сравнения: с января по декабрь 2023 года в РУСАДА было 117 запросов на оформление терапевтического использования, а в 2022-м — 78.

Если запрос одобрен, спортсмен получает разрешение использовать для лечения лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством. Это разрешение действительно в течение определенного времени и предоставляется по медицинским показаниям.