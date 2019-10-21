РУСАДА сможет тестировать спортсменов даже в случае лишения соответствия кодексу ВАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет продолжать тестирование спортсменов даже в том случае, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) лишит РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

23 сентября исполком ВАДА инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне было дано три недели, чтобы объяснить причины их появления, и 8 октября соответствующее письмо было отправлено.

— У ВАДА нет никаких претензий к работе Российского антидопингового агентства, мы не имеем никакого отношения к случаям возможных манипуляций с данными лаборатории, — цитирует ТАСС Пахноцкую. — Поэтому даже в случае лишения статуса соответствия мы продолжим работу по тестированию спортсменов.