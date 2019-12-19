РУСАДА считает сильными свои аргументы в споре с ВАДА

Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев считает сильными аргументы России в споре с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что набсовет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями ВАДА и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

По словам Ивлева, РУСАДА подаст апелляцию в течение 10-15 дней.

— Думаю, что это будет в ближайшие 10-15 дней. Дальше мяч будет на стороне ВАДА, и ситуация будет развиваться в правовом поле, — сказал Ивлев. — Предполагаю, что юридические компании, которые будут сопровождать процесс, будут принимать во внимание большое количество аргументов. Прогнозы давать не буду, но считаем, что аргументы достаточно сильные.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России. Они включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.