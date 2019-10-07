РУСАДА с января по сентябрь провело более 7,8 тысяч допинг-тестов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые девять месяцев 2019 года провело 7808 тестирований, взяв у спортсменов 9273 допинг-пробы. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В сентябре, по словам Пахноцкой, было организовано 605 тестов и взято 727 допинг-проб; в августе — 671 тест и 757 допинг-проб.

Как сообщил ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тысяч допинг-проб, в 2020-м — 13 тысяч Увеличения планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований и взято у спортсменов 9540 проб, в то время как планировалось взять 9 тысяч.