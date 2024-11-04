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РУСАДА с начала года выявило 67 случаев возможных нарушений антидопинговых правил

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре выявило два случая возможных нарушений антидопинговых правил.

«В октябре 2024 года РУСАДА выявлено 2 случая возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представителя РУСАДА.

С января по октябрь включительно было зафиксировано 67 нарушений антидопинговых правил: по 4 — в феврале и январе, 7 — в марте, 4 — в апреле, 6 — в мае, 14 — в июне, 13 — в июле, 7 — в августе, 6 — в сентябре и 2 — в октябре. С начала года и по декабрь 2023-го выявлено 150 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что самыми распространёнными нарушениями в пробах спортсменов являются наличие анаболических стероидов, диуретиков и маскирующих агентов, а также мельдония.

Источник: ТАСС
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