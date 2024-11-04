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РУСАДА проверяло «Спартак» на допинг чаще других клубов РПЛ в сентябре

Владислав Маслов
Корреспондент
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РУСАДА в сентябре 2024 проверяло футболистов «Спартака» на допинг больше всего среди клубов РПЛ. Об этом сообщает ТАСС.

В течение месяца проверку прошли 4 игрока красно-белых: Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич и Руслан Литвинов.

Всего РУСАДА в сентябре взяло пробы у 14 футболистов РПЛ. По 3 человека прошло проверку московского «Динамо» и «Локомотива», 2 — у «Зенита», и по одному игроку — у «Ахмата» и «Крыльев Советов».

В 2023 году РУСАДА также наиболее часто проверяло футболистов «Спартака» — 12 раз.

Источник: ТАСС
ФК Спартак (Москва)
РУСАДА
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