РУСАДА прокомментировало старт слушаний в Лозанне

И.о главы РУСАДА Михаил Буханов прокомментировал старт слушаний Спортивного арбитражного суда в Лозанне. На них решается, смогут ли российские спортсмены в ближайшие четыре года выступать под собственным флагом, а наша страна — принимать международные соревнования.

— Состоялись первые два дня слушаний, — заявил Буханов. — Они, как известно, проходят в смешанном формате — часть представителей сторон находится непосредственно в Лозанне, я и мои коллеги находимся в Москве, но при этом являемся полноправными участниками заседания. Никаких различий с точки зрения места нахождения для сторон нет.

Не могу давать каких-либо оценок происходящему, но могу сказать, что наша позиция и наши адвокаты очень сильны. Сущность права состоит в формальном равенстве всех перед законом и судом. Защищая себя, РУСАДА защищает право всех на равенство. Настоящий процесс является моментом истины. Мы верим в справедливость.

Слушания проходят в Лозанне в период со 2 по 5 ноября. Решение CAS будет объявлено спустя какое-то время после их завершения. (Наталья Марьянчик)