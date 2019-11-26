РУСАДА прокомментировало рекомендацию ВАДА пустить россиян на Олимпиаду в Токио-2020 без гимна и флага

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что в рекомендации комитета по соответствию ВАДА лишить российское агентство статуса соответствия присутствует двойной аспект.

— Тут двойной аспект, — цитирует РБК Пахноцкую. — С одной стороны ВАДА, следуя рекомендациям комитета по соответствию, который опирается на международный стандарт по соответствию ограничивает национальную сборную от участия на Олимпийских и Паралимпийских играх и любых других международных соревнованиях.

— Они берут во главу угла право честного и чистого спортсмена участвовать в международных соревнованиях позволяет тем спортсменам, которые не имею допинговой истории и пробовать отобраться для участия на турнирах в нейтральном статусе.

В пятницу 22 ноября стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия.