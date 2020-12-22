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РУСАДА продолжит работу, несмотря на решение CAS

09:53

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит борьбу с допингом и будет защищать права чистых спортсменов, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

CAS 17 декабря опубликовал решение по спору между ВАДА и РУСАДА, в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах под флагом России до декабря 2022 года. Это фактически сократило срок наказания в два раза.

«РУСАДА настроено работать в максимально тесном и конструктивном сотрудничестве с ВАДА по всем пунктам решения CAS. В ближайшее время мы выработаем схему взаимодействия по ключевым вопросам, чтобы, несмотря на отсутствие статуса соответствия, работа агентства не пострадала. Наше агентство продолжит борьбу с допингом и будет защищать права чистых спортсменов в новых реалиях судебного решения», — приводит «РИА Новости» сообщение РУСАДА.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201222/rusada-1590325525.html

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