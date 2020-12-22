РУСАДА продолжит работу, несмотря на решение CAS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит борьбу с допингом и будет защищать права чистых спортсменов, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

CAS 17 декабря опубликовал решение по спору между ВАДА и РУСАДА, в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах под флагом России до декабря 2022 года. Это фактически сократило срок наказания в два раза.