РУСАДА продолжит работать удаленно

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство продолжит работу в удаленном режиме после указа Президента РФ Владимира Путина об оплачиваемых выходных до 30 апреля.

— В соответствии с текущими распоряжениями президента и правительства мы продолжаем работать удаленно, — цитирует «РИА Новости» Пахноцкую. — Проводим образование, планирование тестирования, особенно по рисковым видам спорта и спортсменам. Плюс подготовка на русский язык новых правил антидопингового кодекса, международных стандартов — обработка результатов и образование и уже существующих — по соответствию, тестированию и расследованиям и терапевтическим исключениям.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.