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РУСАДА приостанавливает тестирование спортсменов из-за коронавируса

13:35

РУСАДА приняло решение приостановить тестирование спортсменов на неделю из-за пандемии коронавируса.

— Российское антидопинговое агентство после обращения президента РФ приняло решение приостановить с 27 марта на неделю работу по тестированию спортсменов из-за пандемии коронавируса, — приводит слова гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой ТАСС. — О своих действиях мы поставили в известность ВАДА. Решение о возобновлении тестирования будет принято позже.

Почти все спортивные соревнования, в том числе и РПЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8096243

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