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Сегодня, 07:13

РУСАДА предлагает ВАДА сокращать сроки дисквалификации защищенному спортсмену

Камила Абдурахманова
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова предложило Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) автоматически сокращать срок дисквалификации спортсмену, если речь идет о защищенном лице.

«С нашей стороны в прошлом году было направлен ряд предложений в адрес ВАДА. Дело Валиевой оголило очень много проблем не только на национальном уровне в плане просветительских программ и превентивных мер, но и на международном. В положении ВАДА написано, что такое незащищенное лицо может не показывать источник, механизм попадания субстанции. Мы занимались этим вопросом и увидели, что спортсменка заявила о предполагаемом источнике. Дальше мы пытались показать, как это могло все произойти, а дальше из положения ВАДА никому непонятно», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Логинова сообщила, что эти резолюции были подготовлены совместно с другими странами. Со стороны РУСАДА предлагается автоматически сокращать срок дисквалификации, если речь идет о защищенном лице. Причина в том, что есть непонимание, как положение о защищенном лице работает в кодексе ВАДА. Если источник не нужно раскрывать, то эта процедура должна быть детально описана.

1 ноября Валиева сообщила, что собирается продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 18-летней спортсменки истечет 25 декабря 2025 года.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
ВАДА
РУСАДА
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