РУСАДА получило в 2019 году 68 запросов на терапевтические исключения

РУСАДА за первые семь месяцев 2019 года получило 68 запросов на терапевтические исключения от российских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора организации Маргариту Пахноцкую. За весь 2018 год был 101 запрос.

- С января по июль включительно к нам поступило 68 запросов на терапевтическое использование, - сказала Пахноцкая. - 46 запросов переданы в комитет по терапевтическому использованию запрещенных субстанций. Одобрено к настоящему времени 26 запросов, отклонено - 20.