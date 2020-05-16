РУСАДА подготовило план возобновления допинг-тестирования

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила о готовности в возобновлению допинг-тестирования спортсменов.

Пахноцкая уточнила, что уже составлен план действий в этом направлении до начала августа.

«Мы практически готовы к тому, чтобы возобновить тестирование. Все специальное оборудование (защитные костюмы, маски, санитайзеры и т. д.) уже закуплено, отобранные нами для работы инспекторы допинг-контроля прошли тестирование на коронавирус и сейчас ждут результатов. Мы не можем отправлять к людям непроверенных сотрудников. Разработан также четкий план тестирования по июль месяц и предварительный — до конца года.

Начнем ли мы тестировать уже 20 мая? Очень возможно, что возобновим работу и несколькими днями позже. Но в любом случае анонсировать точную дату мы не будем, иначе это может быть расценено как предварительное уведомление", — приводит слова Пахноцкой ТАСС.